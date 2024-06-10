［ 別注色：goleador ゴレアドール ］フットサルウェア セット売り3点

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［goleador/ゴレアドール］フットサルウェアフットサルショップSAMURAIJAPAN別注色セット売り3点プラクティスシャツ・プラクティスパンツ・ソックス使用機会がなくなりましたので出品します。プラクティスシャツ・パンツは、練習で数回使用。状態もキレイだと思います。ソックスは、未使用のままクローゼットに保管してました。下記ご理解のほどよろしくお願いします。＊保管・梱包時のたたみシワあり＊素人採寸＊中古品あり①goleador別注プラクティスシャツGSJ-017(ブラック×ゴールド)サイズ：L身幅53cm/着丈69cm状態：数回使用②goleador別注プラクティスパンツGSJ-019(ブラック×ゴールド)サイズ：L腰回り32cm(ゴムを伸ばすと42cm)状態：数回使用③goleador別注ボーダーゲームソックス(ブラック×ゴールド)サイズ：25-27cm状態：未使用丈···半袖カラー···ブラック種類···パンツ・ズボンサイズ···L