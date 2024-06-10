BABOLAT バボララケットバッグ12本入りBB-751133

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バボラピュアアエロカラーのラケットバッグです。12本入りです。両サイドのラケット収容部はサーモ加工となってます。シューズ入れが別になってるのは使いやすいです。3年前に娘の高校入学時に買いました。大きかったら教科書も入ると思って。ただ周りも使ってなかったこともあり日々は全く使いませんでした。大会に5回くらい？持っていったので使用感は多少あります。特に底の部分は少し汚れてます。内側などは目立つ汚れや傷などはありません。折らずに最近買ったラケバが入っていた箱に入れてお送りします。