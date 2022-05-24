長嶋巨人軍2000年優勝記念限定アナログ時計 長嶋茂雄

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長嶋巨人軍2000年優勝記念限定アナログ時計箱に関しましては薄らと痛みと汚れがありますが、本体と箱の中は綺麗ですが、倉庫の中あったので古臭いにおいがあります。少しでも状態が気になってしまう方はご遠慮下さい。動作確認はしておりませんので、電池入れても動かない可能性はありますのでご了承ください。よろしくお願い致します。野球チーム···読売ジャイアンツ