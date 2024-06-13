大谷翔平選手　ディスプレイケース　\u0026 直筆サインボール　生写真付

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商品詳細
二刀流 大谷翔平選手の高級ディスプレイと直筆サインボールです。ディスプレイはアメリカ国内限定のMLB公式記念グッズです。高さ：約25.5cm縦：約14cm横：約12.5cmです。サインは無地ボールへのプライベートサインです。この度の整理のため、大谷翔平選手のファンの方にお手頃価格でお譲りします。ルーキー時代の生写真をお付けします。よろしければどうぞ！野球チーム···大リーグ・MLB
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