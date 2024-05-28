ATHLETA ⌘ プラクティスTshirt 160 ドルマンスリーブ

丈···半袖リーグ···その他種類···シャツアスレタのTシャツです。サイズは160ですが、女性Mサイズの方なら着られると思います。（158㌢体格普通、普段Msizeでも着用できました）裾はスリット入りで余裕ありで動きやすいです。袖口は若干ドルマンスリーブでかわいい感じ。穴、引っ掛け、毛玉、ほつれ、汚れなし。ほぼ新品と言えるほど美品です。汗をかいてもポリエステル100%なのでサラッと着ていられます。



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