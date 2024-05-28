SS LAZIO ラツィオ 2012-13 ユニフォーム S セリエA サッカー

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商品詳細
【特徴】サッカー/セリエASSラツィオコッパ・イタリアの決勝でASローマとのローマダービーを制して4年ぶり6度目の優勝を果たした2012-13シーズンのアウェイ用ユニフォーム、MACRON/マクロン製レプリカです。襟裏の縫製が一部緩くなっています。状態にご理解いただける方、中古に慣れている方のみご検討ください。【サイズ】ASIAS実寸（およそ）肩幅35cm/身幅44,5cm/袖丈24cm/着丈69cm※全体的にストレッチ生地なので伸びます。他の出品も是非ご覧ください！↓#ハピマンの部屋
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