少年野球用バット 67cm 低学年向け MIZUNO

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■説明少年野球でも短い方のバットです。体のまだ小さい低学年や野球を始めたてのお子様にオススメです。グリップも新品に交換してあるので、届いてから直ぐに使用できます。■詳細メーカー、重さ、長さ、素材、状態等は写真をご参照下さい。※素人保管及び中古品による、傷、汚れ、劣化等はご了承下さい。凹み等の欠陥は無く、問題なく使用頂けます。#軟式野球#野球#軟式#硬式#バット#草野球#少年野球#低学年#小学生 #中学年#高学年#高校生#中学生#大学生#女性#社会人#女子#右投げ#左投げ#靴#低反発#金属#木製#室内#野外#ビヨンド#ヒット#ホームラン