値下げ中☆八戸学院光星　甲子園出場記念Tシャツ

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商品詳細
八戸学院光星硬式野球部甲子園出場記念で作られたTシャツです部員、関係者しか手に入らない品です新品未使用タグ付きですが自宅保管につき神経質な方はご遠慮くださいカラー ブラック／ゴールドサイズ L
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