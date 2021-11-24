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MLB ジャイアンツ　2002 首振り人形
商品番号 I72653770166
商品名

MLB ジャイアンツ　2002 首振り人形
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのスタジアム併設のショップで購入しました。ところどころに経年による塗装の剥げがございます。
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