MLB ジャイアンツ　2002 首振り人形

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商品詳細
アメリカのスタジアム併設のショップで購入しました。ところどころに経年による塗装の剥げがございます。
http://narcologia.ru/goods/pompous16123.html
http://narcologia.ru/goods/protein283334.html
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