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元鹿島アントラーズ　柳沢敦\u0026ビスマルク　直筆サイン色紙セット
商品番号 P71531025343
商品名

元鹿島アントラーズ　柳沢敦\u0026ビスマルク　直筆サイン色紙セット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,215 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジーコ監督時代のものです。何かご質問等あれば、お気軽にお尋ね下さい。自宅保管にご理解いただける方、宜しくお願いします。
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