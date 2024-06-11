松木玖生 FC東京 ベア ぬいぐるみ キーチェーン テディベア 7 松木 熊 ...

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⚠️Amazon等でこちらの商品の無在庫販売行為、文章および画像の盗用を発見していますので、購入者によってはキャンセルいたします⚠️【はじめに】即購入〇バラ売りはぬいぐるみのみ〇キーチェーンのバラ売り不可【概要】・ユニフォームベア2023L・ナンバーベアキーチェーン2023の2点セット【状態】ユーロスポーツ公式オンラインショップにて購入。2点とも到着後未開封のままダンボールに入れて保管【梱包】⚠️予告無くゆうゆうメルカリ便に変更する可能性があります箱にぎゅっと詰めて梱包するので、窮屈な状態で到着する可能性があります。予めご了承ください。サイズアップしてゆとりのある梱包をご希望の場合、プラス600円にて対応いたします。FC東京松木玖生松木くりゅう7KURYUベアテディベアリーグ···J1ジャンル（スポーツ選手）···サッカー97