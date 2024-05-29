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レア！ビンテージ　バッグ式　木琴
商品番号 W34276901434
商品名

レア！ビンテージ　バッグ式　木琴
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年以上前　バッグ式　木琴33年位になりますが、音もちゃんと鳴ります。古代文字の様な柄も、なんとも言えない味が出てるかと。目立った傷・汚れはないと思いますが、昔の物なので、劣化感は若干ありますが、基本綺麗と判断しました。ご検討ください。サイズ　縦32cm・横24cm
http://narcologia.ru/goods/ambassador486906.html
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