レア！ビンテージ　バッグ式　木琴

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商品詳細
30年以上前 バッグ式 木琴33年位になりますが、音もちゃんと鳴ります。古代文字の様な柄も、なんとも言えない味が出てるかと。目立った傷・汚れはないと思いますが、昔の物なので、劣化感は若干ありますが、基本綺麗と判断しました。ご検討ください。サイズ 縦32cm・横24cm
http://narcologia.ru/goods/ambassador486906.html
http://narcologia.ru/goods/mythic423235.html
http://narcologia.ru/goods/providence675994.html
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