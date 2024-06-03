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ヴィッセル神戸 G-SHOCK 25YEARS MODEL
商品番号 F92487514458
商品名

ヴィッセル神戸 G-SHOCK 25YEARS MODEL
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 7,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年に発売されたヴィッセル神戸のG-SHOCK(25周年モデル)になります。今回、撮影のために開封しましたが新品,未使用品になります。リーグ...J1ヴィッセル神戸G-SHOCK時計
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