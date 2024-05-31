スリクソンZ785 DG X100

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商品詳細
スリクソン z785アイアン 6本（p〜5i）ダイナミックゴールド デザインチューニング X100希少スペックで使用感は少なく、美品の部類かと思います。画像でご確認ください。中古で購入しました（購入後のラウンドは1回のみです）ので、ライ角調整の有無は不明ですが、おそらく標準かと思います。グリップは5Iのみ純正で、それ以外はイオミック（松山選手モデル）に交換したばかりです。私感ではS200と硬さに大きな違いは感じられませんでしたが、重さの点でややオーバースペックでしたので、手放すことにしました。
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