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スリクソンZ785 DG X100
商品番号 S54664842794
商品名

スリクソンZ785 DG X100
ブランド名 スリクソン
特別価格 税込 21,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリクソン　z785アイアン　6本（p〜5i）ダイナミックゴールド　デザインチューニング　X100希少スペックで使用感は少なく、美品の部類かと思います。画像でご確認ください。中古で購入しました（購入後のラウンドは1回のみです）ので、ライ角調整の有無は不明ですが、おそらく標準かと思います。グリップは5Iのみ純正で、それ以外はイオミック（松山選手モデル）に交換したばかりです。私感ではS200と硬さに大きな違いは感じられませんでしたが、重さの点でややオーバースペックでしたので、手放すことにしました。
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