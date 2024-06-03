‼️ツアーステージ PHYZ レディース アイアン 6本セット‼️

今回は数ある出品の中からご覧いただきありがとうございます(*^^*)商品ブリヂストンPHYZレディースアイアンツアーステージ状態中古品※破損無し※グリップこのまま使用可能内容7.8.9.PW.P/S.SW6本セットシャフト・フレックス純正カーボンシャフトA早い者勝ちです‼️即日発送可能です‼️使用に伴う小傷はありますが目立つ破損はありません。コメントお待ちしております(^^)最後まで見て頂きありがとうございます(*´꒳`*)種類···アイアン



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