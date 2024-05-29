ネオブライスアウトフィット ジャケット

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海外作家様の作品になります。ネオブライス、オビツ22サイズドール用のジャケット1点です。写真のものが全てです。未使用ですが、ハンドメイドなので、完品でないものもございますので、ご了承ください。モニター環境により色味が違って見える場合があります。また、状態良好ですが、自宅保管品であることをご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。喫煙者やペットはいません。即購入OK