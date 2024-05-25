貴重！【限定品】Pullipリトルプーリップ4個★未開封★ NOIR/Alice

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【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】貴重！！【レア】PullipリトルプーリップNOIR/Alice/fanatica4体セット発売当初、即完売した商品ですのでレアかと思います!!どの商品もプレミアム価格がついているドールになります!!買い逃した方、要必見!!現在入手不可商品!!①【NOIR/ノアール】１点開封済み(美品/土台からも離れてます。)②【FantasticAlice/ファンタスティクアリス(ピンク)】１点未開封③【FantasticAlice/ファンタスティクアリス(ブルー)】１点未開封④【Fanatica】１点未開封◆Pullip・リトルプーリップ好きな方はもちろん、ゴスロリ様やロリータ様・V系好きな方にもオススメです!!未開封・未使用(初期傷の傷汚れを気になさる方のご入札はお控え下さい。)ケースには小傷や傷汚れなどあります。それでもかまわない方のみ購入下さい。※経年変化・経年劣化も考慮の上、購入下さい。【ご注意】トラブル防止の為、思っていたのと違った・気に入らない・サイズが合わなかったなどで評価を下げる方や神経質な方は購入なされないで下さい。※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。ご理解の上、ご購入下さい。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方・SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方や神経質な方はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。【ご注意】※経年変化・経年劣化も考慮の上、ご理解ある方のみ購入下さい。経年に伴う汚れや小傷スレなど、場合によっては劣化が生じている場合もございます。気が付かない隠れた劣化、故障等リスクがあることをご理解の上、ご理解ある方のみご購入くださいますようお願いいたします。