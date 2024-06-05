ジャンク時計まとめ売り

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ジャンク時計まとめて出品させて頂きます。ジャンク理由動作未確認、ベルトが片方しかない物や裏蓋がない物。部品取り等にお考え下さい。メンズ時計、レディース時計混じってます。ジャンクをご理解頂けない方はご購入ご遠慮下さい。発送は最後の写真のクリアファイルに何個か入れ発送致します。宜しくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming564492.html
http://narcologia.ru/goods/freshman82256.html
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