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ジャンク時計まとめ売り
商品番号 B64787371349
商品名

ジャンク時計まとめ売り
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ジャンク時計まとめて出品させて頂きます。ジャンク理由動作未確認、ベルトが片方しかない物や裏蓋がない物。部品取り等にお考え下さい。メンズ時計、レディース時計混じってます。ジャンクをご理解頂けない方はご購入ご遠慮下さい。発送は最後の写真のクリアファイルに何個か入れ発送致します。宜しくお願い致します。
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