YUTAKAユタカ　電動糸のこ盤YA-50F

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商品詳細
ユタカ卓上糸鋸盤フリーアーム糸のこ盤YAシリーズ下部糸鋸刃を固定したままワークの取り外しが出来るフリーアームテーブルを傾けて斜めカット出来ます。テーブルは10mm方眼メモリが付いていて直線カットに便利です。鋳鉄製ボディの特殊構造により静かです使用回数少なく美品です。木材切断し動作確認済です。別売り糸のこ刃をオマケします。
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