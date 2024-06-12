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商品詳細
サポート/トレーナーズポピーSAR開封後すぐにスリーブに入れ、マグネットローダーで保管しております。発送はスリーブ+マグネットローダー+防水保護し細心の注意を払って発送させていただきます。白かけなど見当たりませんが、素人目になるため初期傷などある場合もありますのでご確認・ご了承の上購入お願い致します。ポケモンカードゲーム/ポケカ/拡張パック/強化黒炎の支配者
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