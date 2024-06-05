モダンデコ　２人掛けソファ　ライトグレー

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商品詳細
●サイズ（約）幅135×奥行き77×高さ73（座面高さ43）cm●材質張地：ファブリック／PVCレザー本体：天然木／ウレタンフォーム／ウェービングテープ／Sバネ脚部：木脚●重量（約）20.5kg●耐荷重（約）140kg●使用期間2年程使用しました。ソファの左正面にピンクのマーカーペンが当たってしまい少し跡があります。※写真のクッションはつきません。
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