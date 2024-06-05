電動リクライニングソファ・チェア

家に置き物となってるので、片付けるために出品します。商品の状態としてはかなりいいと思います。深く座れるので体の大きな方でも全然大丈夫だと思います。画像のボタンで簡単にリクライニングも可能です。大きい物になるので発送はしません。北海道の方で引き取り限定でお願いします。よろしくお願いします。カラー···レッド



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