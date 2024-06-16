【大阪お引取り特価】省スペース3WAYソファベッド ワイド　カウチにもなります

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今週中にご購入に限り、大阪府箕面市での、お引取り特別価格になります。着払い料金も一切発生いたしません。お引取りの場合は現物確認後でもok。配送ご希望の方は大阪府内(南は堺市まで)のみ別途2,000円で対応させて頂きます。人気の足を伸ばせるカウチにもなるタイプで、ヘタリの無い未使用に近いレベルの品は珍しいです。(⁠^⁠^⁠)アップ写真でも分かりますように非常に綺麗な状態を保てている超美品です。使用感ほぼ無く、クッションのヘタリも見当たりません。非喫煙の女性が使ってた事もあり臭い、煙草臭もありません。清掃して汚れないように保管しています。省スペース3WAYソファベッドワイド1台3役で使える省スペースソファベッド。普段はソファ、引き出すとベッド、背を起こしてカウチの1台3役。前出しタイプで幅をとらないので狭いスペースでも大活躍。背もたれリクライニングソファベッド。生地はPVCではなく、通気性の良いポリエステル100%のタイプです。●ベッドサイズ/幅103×奥行192×高さ26cm●ソファカウチサイズ/幅103×奥行82〜192×高さ86cm●座面高/ソファー時：約38cm、ベッド時：約26cm●素材/本体：スチール、中材：ウレタンフォーム・ポリエステルわた、張り地：ポリエステル100%●背もたれリクライニング（フラット時含む）●中国製主な張り地...布・ファブリッククッション材...ハードウレタン機能...折りたたみ可テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,エレガント,シンプル・ベーシック,ナチュラル,ポップ・カジュアル,ミッドセンチュリー,モダン,北欧#折り畳みベッド#狭いスペース#有効利用#ソファ#ベッド#リクライニング#フルフラット#ロフトベッド#折りたたみベッド#ソファベッド#カウチソファ#レディース#女性#女性に人気#人気#おしゃれ#可愛い#かっこいい#綺麗#センス#美品#引越#ワンルーム#一人暮らし#配送可#激安#中古#便利#リサイクル#買い替え#臭くない#臭わない#禁煙#リラックス#くつろぎ#3way#ニトリ#イケア#メルカリ#ペイペイフリマ#ラクマ#ヤフオク#モバオク