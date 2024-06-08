MOD ELENA モッドエレナ スタッキングチェア

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商品詳細
MODELENAモッドエレナスタッキングチェアミッドセンチュリーアンティークヴィンテージイタリア製背もたれは程よくしなるようになっており、座ると椅子が体を包み込むようにフィットし、快適な座り心地になっています。きれいな優しいベージュで、お部屋に馴染みます。ベージュは珍しいかなと思います。3～4年ほど使用したものです。ガタつき、グラつきなし状態良く、綺麗な方だと思いますが、使用に伴う小傷、汚れ多少あると思いますので、中古品にご理解下さるようお願いいたします。もう1脚ありますので、セット(2脚)の場合は15000円(送料込み)になります。イームズチェア、ハーマンミラーなどをお探しの方にもおすすめです。テイスト...オフィステイスト...北欧風テイスト...洋風主な素材...その他スタッキングチェアセット220
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