IKEA STOCKSUND イケア ストックスンド 2人掛け ソファ

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商品詳細
イケアストックスンドの2人掛けソファで、カラーはベージュです。カバーは取り外して洗濯可能になっています。目立つ傷や汚れなどありませんが、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー...ベージュクッション材...ポケットコイルスプリングテイスト...北欧
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