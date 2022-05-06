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IKEA STOCKSUND イケア ストックスンド 2人掛け ソファ
商品番号 P45367437802
商品名

IKEA STOCKSUND イケア ストックスンド 2人掛け ソファ
ブランド名 イケア
特別価格 税込 12,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イケアストックスンドの2人掛けソファで、カラーはベージュです。カバーは取り外して洗濯可能になっています。目立つ傷や汚れなどありませんが、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー...ベージュクッション材...ポケットコイルスプリングテイスト...北欧
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