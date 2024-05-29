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ソファー
商品番号 C60425498999
商品名

ソファー
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 14,155 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入し、4年になりますが、１日に2,3時間腰を下ろす程度の使用です。ヘタレは特にありません。ここ１年は、使用していません。購入してから、ずっとカバーを付けていたため、目立つ汚れはありませんが、気づかない汚れキズはご了承下さい。ペットはいません。ソファーが他にもある為、出品します。横　約180cm高さ約95cm奥行き　約72cm素人採寸です。ご了承下さい。たのめる便送料がかかるため、このお値段で宜しくお願いします。
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