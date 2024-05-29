momonatural モモナチュラル クラウドソファ オットマン単品

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商品詳細
モモナュラルCLOUDSOFAのオットマンです。6〜7年前にモモナュラルで購入しました。カバーにはひっかき傷、シミがあります。ソファ本体にはシミがあります。猫を飼っておりますので毛が付いている可能性もございます。※カバーは洗濯済みです。使用感 傷 シミありますので美品をお求めの方はご遠慮ください。あくまで素人検品、またused品である旨ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。返品は不可となります。送料が5000円かかりますのでお値下げ不可です。即購入可能ですのでよろしくお願い致します。
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