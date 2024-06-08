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- HOYA クリスタル 保谷 タンブラー グラス ５客セットです。
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商品詳細
HOYAクリスタル タンブラーグラス５客セットです。グラス：直径62ｍｍ高さ127ｍｍです共箱はありません。レア レトロ アンティーク HOYA 保谷 CRYSTAL 昭和レトロ ヴィンテージ HOYAクリスタル 保谷クリスタル タンブラー グラス クリスタルガラス 値下げ#タンブラーグラス#タンブラー_グラス#タンブラー#HOYA_CRYSTAL#保谷クリスタル#保谷_クリスタル#クリスタルガラス#クリスタル_ガラス#新品#未使用#保管品#ヴィンテージ#レトロ#昭和レトロ#大正浪漫#レア#アンティーク#値下げカラー...ホワイト種類...タンブラー素材...ガラスサイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸
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