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- 【夏割】カリモク家具 WT56 オットマン
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商品詳細
karimoku/カリモクWT56オーク材 オットマン（サイズ・メーカー）W770【横幅】×D625【奥行】×SH430mm【座面高さ】色は、黒✖️ブラウン✖️ベージュのチェック保証書や買った当時の説明書はありません。状態：大きなダメージもなく、とてもきれいな、商品です。腰掛部分もワイドで、ゆったりと腰をおろせます。定価80000円程
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