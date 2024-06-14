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希少サイズマキ丸太サイドテーブル
商品番号 J39298579484
商品名

希少サイズマキ丸太サイドテーブル
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マキ丸太大サイズ　キャスター付き高さ　約48cm直径　約29cm×約30cmマキ特有の凹凸を丁寧にグラインダー研磨後サンドペーパー掛けしてワトコオイルを塗り込み後クリアー塗装で艶出ししています。キャスターはバランスが取れる様に5つ付けています。サイドテーブル　オブジェ台観葉植物台等に良いかと思います。※あくまでもハンドメイド品ですので既製品クオリティをお望みの方はご遠慮下さい。チェーンソーカット後グラインダー研磨ですので完全水平ではありませんが大きくぐらつく事はありません。自然木特有のひびが入る可能性がある事をご了承下さい。割れてしまうほどのひびは入らないです。(ほぼ乾燥木ですので現状以上にひびは入らないと思います。室内の直射日光が当たらない場所での使用の場合)ぬいぐるみ、観葉植物等のオブジェは付きません。※10,000円→最終値下げです。※直射日光の当たらない場所での使用をおすすめ致します。画像確認後のご購入宜しくお願い致します。その他の作品はこちら↓#糸島woodクラフト
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希少サイズマキ丸太サイドテーブル
マキ丸太希少サイズサイドテーブル www.apidofarm.com

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