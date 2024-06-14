NARUMIナルミ　フルーツ　 アソートケーキセット

NARUMIナルミ フルーツ浮き彫り アソートケーキセットNARUMIBoneChinaアソートケーキセットケーキ皿や取り皿に大皿約27cm1枚小皿約18cm5枚フルーツ柄の真っ白なお皿です。大皿プレート中皿プレート 未使用品箱は大きい為処分致します。お皿/お椀/デザート食器···食器セットカラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸ジャッジに厳しい方はご遠慮下さい。現状品でご理解の程よろしくお願いします。送料が高いのであまり値引きできません。プロフ確認お願いします。



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