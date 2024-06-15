猫柄 マルチカバー 180*260 おしゃれ ソファカバー 多機能 ブランケット

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\"★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。他のサイズが希望なら、コメントでください。【素材】綿 【サイズ】130*180、180*180、180*230、180*260、180*300。 【特徴】水洗い多機能四季通用北欧風1人掛け2人掛け 【両面使える】おしゃれな北欧風ソファーカバー、豪華感溢れたフリンジつき、両面プリント気分転換に最適。お部屋に似合って上品な雰囲気になれる【シンプルな雰囲気】そのままでソファー、ベッドや床などに置いて、映画のような感覚的な印象を与えます！厚手だけど通気性良い素材なので、季節を問わず年中使えます。お部屋の雰囲気を一瞬に変わります！【ソファーの保護カバー】四季通用ソファーをしかっりと保護できるカバーです。ソファの保護カバーとしてだけでなく、ペットがソファを傷つけるのを防ぐためにペットマットとしても使用できます。家具の汚れやペットの毛から保護します。赤ちゃん、子供、犬や猫の家庭に最適です。【洗濯機OK(ネット使用)】万が一汚れてしまってもカバーを洗えて、いつでも清潔にご使用頂けます。お子様やペットも安心してくつろげる空間を提供いたします。\"