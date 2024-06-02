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E08　フルート オフセット リングキィ 初心者　未使用
商品番号 Y19467810761
商品名

E08　フルート オフセット リングキィ 初心者　未使用
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オフセットリングキィフルートです。未使用品ですが、長く保管していたためか表面に少し汚れがあります。調子：C管体キー：洋白製オフセットリングキィEメカニズム付き。素材：白銅銀メッキしばらく保管していたので、ご理解ある方のみお取引をお願い致します。試し吹きしていません。音色の保証や返品交換、キャンセルができませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/marshal160780.html
http://narcologia.ru/goods/diamond129758.html
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E08　フルート オフセット リングキィ 初心者　未使用
E08 フルート オフセット リングキィ 初心者 未使用 - 管楽器

E08　フルート オフセット リングキィ 初心者　未使用
E08 フルート オフセット リングキィ 初心者 未使用 - 管楽器

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