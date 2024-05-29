新品 送料込 ポケットコイルマットレス セミダブルベッドに

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セミダブルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス安心の1年保証付き！独立構造のポケットコイルが身体にそって支えますマットレスの周囲を補強したエッジサポート付き衛生的で移動が楽なロール梱包でお届けいたします＊＊ポケットコイルマットレスのみセミダブルサイズ(約)120cmｘ195cmｘ19cm（コイル数：589個）商品重量：(約)22kgカラーホワイト素材側地：ポリエステル100％中材：ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布梱包サイズ：(約)38cmｘ38cmｘ67cm梱包重量：(約)23.5kg＊＊＊＊＊その他サイズございます。サイズ別価格シングルベッドサイズ：12500円セミダブルベッドサイズ：14900円ダブルベッドサイズ：16800円クイーンベッドサイズ 21000円キングベッドサイズ 24000円ご希望の方は在庫確認お願いいたします＊＊発送詳細送料無料！(北海道・沖縄・離島は追加送料)ご入金確認後、約3-5営業日で発送(土日祝除く)＊＊注意事項画像はメルカリの画像サイズに編集やサイズの共有もございますので、本文のサイズをご確認くださいませ。ご購入者様都合によるイメージ違いなど一方的な返金希望やキャンセル希望などはご対応できかねますので、トラブル防止のためにもご購入前にご納得いただいた上でのご購入をお願いいたします。その他注意事項ございますので、プロフィールもご確認いただけますと幸いです。在庫確認やご不明点お気軽にコメントくださいませ！131