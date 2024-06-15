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真筆　肉筆　五十川昇乗　富士　二重共箱　太巻
商品番号 H99244686177
商品名

真筆　肉筆　五十川昇乗　富士　二重共箱　太巻
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)昔、デパートの美術部から購入した物です。紙本。サイズ横66.5センチ、縦、143センチです。よろしくお願いします。絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景#掛け軸#茶道具#横山大観購入時の金額¥150,000絵画の種類···浮世絵（肉筆）絵画の種類···日本画
http://narcologia.ru/goods/reproduce395555.html
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作品名【無題】キャンバスF4 BAEZ3-
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