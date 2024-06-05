前畑陶器 庫山窯 大鉢　花銀彩　盛鉢　菓子鉢　金彩　色絵 和食器

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種類···鉢素材···陶磁器前畑 庫山窯 花銀彩 大鉢金彩がはなやかで、お花の模様がブルーや水色、葉の緑など爽やかやすてきな、大鉢です。深さが結構あるので、煮物を盛っていただいたり、またサラダやパスタ、おそうめんなどを、取り分ける前に、テーブルのまんなかに。とても爽やかですずしげです。これからの季節に、ぴったりです。サイズ、状態は画像にてご確認お願いします。長期保管のお品です。自宅保管品にご理解のある方のみよろしくお願いします。有田焼龍峰窯色絵金襴手古伊万里伊万里焼菊割皿庫山窯 林九郎窯 其泉 賞美堂 中華 シノワズリ おせち 高級皿 テーブルコーディネート染付盃冷酒セット 骨董 アンティーク 酒器 正月 猪口 唐草 古伊万里 伊万里