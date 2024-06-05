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ビーズクッション
商品番号 O48184646623
商品名

ビーズクッション
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーズクッション　カバーをつけて使用していましたので、中は、綺麗です。外カバーをつけて発送いたします。メーカーは、不明です。5〜6年程前に購入いたしました。中古にご理解いただける方に。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。中身は、ファスナーがついていますので、増やすことも可能です。発送時の資材調達にお時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。横120㌢　縦100㌢
http://narcologia.ru/goods/calling313450.html
http://narcologia.ru/goods/update23095.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement807999.html

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