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- 新品 スヌーピー ステンレスペットボトルホルダー ピンク アイボリー 黄色
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商品詳細
ジジ様専用ページです。スヌーピー真空保冷ステンレスボトルホルダーカラー：ピンク、アイボリー、黄色状態：新品未使用定価2530円ペットボトル飲料の冷たさをキープして、おいしい温度を長持ちさせてくれます。アウトドア、スポーツシーンはもちろん、ドライブ、デスクワークなど様々な場面でおすすめです。柔軟性のあるシリコーンゴムの蓋でペットボトルの大きさと形に合わせて蓋が変形するので、様々な大きさや形のペットボトルをしっかり固定できます。バーべーキュー・アウトドアキャンプなどでマイボトルが解りやすく人気です(^^♪またカバーを底につけてれば、滑り止め付きのステンレスタンブラーとしても使っています！大きいので氷もたくさん入って便利です(^^♪※500〜600mlサイズのペットボトル対応。メーカー：マリモサイズ/約φ81×171mm（フタ装着時）素材/本体：ステンレス網 フタ：シリコーンゴム（耐熱温度-20℃〜180℃）容量：500〜600ml対応
http://narcologia.ru/goods/conception372657.html
http://narcologia.ru/goods/cotton408861.html
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