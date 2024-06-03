unico ファニート　チェア

unicoFUNEAT(ファニート)チェアユーズド品になります。背もたれが購入当初よりも傾いてしまったように見受けられ、強くもたれると若干後ろ倒れるような感じがします。それなりの使用感はありますが丈夫なつくりなのでまだまだお使いいただけるかと思います。カバーは手洗いしてできる限り綺麗な状態でお届けします。商品説明楽しく「FUN」、食べる「EAT」という意味合いを込めたFUNEATシリーズ。食事はもちろん、くつろぐ場所として使える少し低めでコンパクトなサイズが魅力。丸みのあるクッションと細いアイアン脚を組み合わせた、カジュアルで軽やかな印象です。汚れてもクリーニングできる便利なカバーリングタイプ。FUNEATベンチを組み合わせて人数やスペースに合わせたレイアウトを楽しめます。詳細情報サイズW430×D550×H690(SH420)(mm)カラー[定番]ベージュ(K21C)/ファブリックC材質カバー：ポリエステル内部：ウレタンフォームフレーム：オーク突板・積層材脚部：アイアン仕上げフレーム：ウレタン樹脂塗装重量商品重量：約9kg備考カバー：手洗い・ドライクリーニング可注意事項木目や色味には個体差がございます。天然木の特性としてご理解ください。



FUNEAT(ファニート) チェア



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