ロイヤルコペンハーゲン　フラワーエンブレム　フリーカップペア

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ロイヤルコペンハーゲン フラワーエンブレム フリーカップペア色 ブルー、イエロー種類···カップ素材···陶磁器サイズ···口径8cm高さ11.5cm数年前に購入し数回使用した後、食器棚にて保管しておりました。欠けやキズ等目立つものはございませんが、中古品に御理解頂ける方のご購入をお願い致します。即購入⭕️お値下げ、お取り置き、バラ売り❌