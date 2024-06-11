⭕️希少アメジスト　アメシスト　パワーストーン　原石　風水　紫水晶　台　クラスター

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♦️1週間限定スーパーセール！♦️事情により現金が必要になった為お安く出品します。ガンガン値下げ中！⭕️300回以上出品し、残念だった評価0です。安心してご購入ください。⭕️人気のアメジストです。アメジストの他に、白い可愛らしい鉱物もくっついています。アメジストのみのクラスターはよくありますが違う鉱物と混合のものは珍しく、標本としても価値があります。写真では伝わりづらいですが、角度を変えるたびにギラギラと光が反射し、とても美しいです。台がついておりますが、重さもあり倒れると危ないため、横置きで飾ってもいいと思います。♦️サイズ約♦️本体高さ29㎝幅 20㎝奥行き 16㎝重さ 9.3kg台付高さ 32㎝♦️即決ok!コメント最中でも購入手続きを先にされた方を優先とさせていただきます。♦️プロフィールの注意事項を全て読まれて、ご納得された方のみご購入ください。9