Snow Man　深澤辰哉　アクスタ　アクリルスタンド　2つセット

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商品詳細
SnowMan深澤辰哉くんの第一弾、アクスタfesのアクスタ2つセットになります☺︎どちらも開封済ですので、外袋に折れ、本体に多少のキズなどがございます。特に第一弾は複数回外に持ち歩きましたので、外袋の使用感があります。神経質な方はご遠慮ください。また、第一弾は手に取った当初から顔近くの透明部分ではありますが傷のようなものがございますので、3枚目に掲載させていただきますバラ売り❌即購入⭕
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