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マーベルレジェンド ティチャカ　アイアンパトリオット　ドクターストレンジ
商品番号 G33957240638
商品名

マーベルレジェンド ティチャカ　アイアンパトリオット　ドクターストレンジ
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア素材···PVCスケール···1/12質問お待ちしております。パトリオットは銃が一つしかありません。付属品は画像にあるものが全てです。
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