バオバブコレクション 1000リットル PLATINUM プラチナムリー ...

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商品詳細
前回出品したのがラストの商品だと思ってたら、出品保管の部屋とは別の場所から出てきて、最後の商品になります前回2本購入希望の方がいて、1本しかないとお断りした方申し訳ありませんm(__)mバオバブコレクション1000リットルPLATINUMプラチナムリードディフューザーアロマこちら、1000リットルの詰め替え用です手元に只今3本在庫あます、出品の値段は1本のお値段です。トーテムシリーズディフューザーのリフィルです。グレープフルーツとアンバーの香りが、フレッシュでマスキュリンな世界へ導きます。キャップを取り外し、ボトルにフレグランスリフィルを静かに注いでください。【素 材】ボトル：プラスチック【内 容】リフィル1L【期 間】約3～5カ月（環境によって前後いたします）【価 格】17600円（税込）【原産国】フランス#デュフューザー
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