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- リトアニア製インセンスハウス アロマハウス ver.1 陶器 お香付き
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商品詳細
✼••┈┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈┈••✼リトアニアの手作り工房で製作された、陶器製のアロマハウスです。コーン型のお香を炊くと、煙突から香りの煙が広がります。お香を炊かない時は、ヨーロッパの片田舎の風景を愛でるインテリアとしても楽しめます♪✼••┈┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈┈••✼《サイズ》縦12cm横6.5cm奥行7cm※ご購入下さった方に、フランキンセンスミルラのコーン型お香を1箱（10個入り）お付け致します。
http://narcologia.ru/goods/scissoring617396.html
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