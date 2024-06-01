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アルーシャサンストーン　ロングイ（龍亀）
商品番号 K70408313243
商品名

アルーシャサンストーン　ロングイ（龍亀）
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 31,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···風水風水の中でも金運の最高峰と言われるのが、ロングイです。お金を呼び込む効果が高いとされており、正財を司ります。玄関の入り口に向けて置くことで、お金ちゃんおいでおいでー！と呼んでくれるとか。素材はサンストーンの中でもかなり濃い色が特徴でお高いアルーシャサンストーン！アルシーシャサンストーンを手彫りで彫刻している珍品です。
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