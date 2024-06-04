

限定品 メルカリ 油絵 uF6-060210 静物（フルーツ） - Roll20 ONLINE STORE



限定品 メルカリ 油絵 uF6-060210 静物（フルーツ） - Roll20 ONLINE STORE



メルカリ 額付き（ 青緑＋金色の枠）油絵 uF6-062004 静物（果物と器 ...



メルカリ 額付き（青緑＋金色の枠 ）油絵 uF6-063504 静物 花と果物 ...



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-060903 静物（野菜） | labiela.com



メルカリ 額付き（黒色）油絵 uF6-061203 静物（果物 ぶどう ...



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-060110 静物（果物 りんご） | labiela.com



メルカリ 額付き（黒色）油絵 uF6-061303 静物（かぼちゃ） | labiela.com



メルカリ 額付き（青緑＋金色の枠 ）油絵 uF6-063504 静物 花と果物 ...



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-061103 静物（フルーツ） 素晴らしい ...



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-120309 静物（果物とポット ...



メルカリ 額付き（黒色）油絵 uF6-061303 静物（かぼちゃ） | labiela.com



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-060110 静物（果物 りんご） | labiela.com



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-120309 静物（果物とポット ...



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-062204 静物（フルーツとワイングラス ...

世界にたったひとつ！＊この作品は定価格となっております ＜油絵のサイズ＞ U.S.サイズ40.5cmx31cm(日本サイズのF6号の大きさよりも上下左右5mmほど小さい） サインあり（小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります2010年制作）キャンバスの画布のより耐久性保持のため裏にジェッソを塗布している場合があります【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色（黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒）を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。◼ 額付きご希望の場合は【メルカリ油絵 uF6-060210】でご検索ください作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I” 永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\" (ポストカードとしても使える絵本）人物、犬猫、女の子、風景、静物を描いた洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ ん(ポストカード絵本）】でご検索ください#インテリア #モダン#おしゃれ #モダンアート #昭和#大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶#魅惑的 #豪華#高級感 #結婚祝い #プレゼント#出産祝い #新築祝い#建築祝い #開業祝い #開店祝い #お孫さんへのプレゼント #子供のころの思い出