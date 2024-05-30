二段ベッド 二段ベッドパイプ 耐震子供ベッド子供部屋 社員寮 学生寮 ブラック

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商品の説明：商品仕様：素材スチール商品サイズ幅205×奥行133×高さ151cm梱包個口1梱包サイズ幅120×奥行40×高さ19.5cm重量（Netweight）43.87kg重量（Grossweight）49.87kg耐荷重上/下段約120KG組立品/完成品組立品★【優れた安定性】サイドフレームとヘッドボードがロックされ、安定感が抜群です。★【上/下荷重約120kg】丈夫でしっかりとした構造なので、子ども部屋や社員寮にはぜひおすすめです。★【安全安心】最も安定した三角構造になっていて、安定性アップになりました。身体を支えるメッチュの床には12のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。★【上下分割でき】上下分割ができます。シンプルベッドとして使えます。★【はしごは左右取り付け可能】お部屋に合わせて、はしごは左右にどちらかに簡単に取り付け可能です。★【収納スペース】ベッド下には高さ195ｍｍの収納スペースがあります。収納ボックス類が置けます。