馬場家具　カメリア　人気ソファ　カウチソファ

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2色のコンビ張りで人気の配色です。カバー全部洗えます。写真、1番最後にあるクッション2つ、未使用で保管していたものもおつけします。Genovaカウチ211セット人気NO1ハイバックカウチソファ価格:169,800円(税込)幅2110×奥行1550×高さ960座面高410mmクッション] [座]Sバネ、高密度ウレタンフォーム、樹脂面 [背]シリコンファイバー100％[木脚] 天然木無垢集成材 山下家具で注文購入し、5年ほど使用しましたが引っ越しをするため販売することにしました。カバーはよく洗濯していましたが神経質な方はご遠慮ください。目立つ汚れはありませんが、多少の汚れはあります。サイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）