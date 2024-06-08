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- 新品未使用 ノリタケ サラダボール
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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···サラダボウルカラー···ホワイトブルーソレンティーノ サラダボールサイズ 直径 20.5㎝ 高さ 8㎝箱に入れたまま長期保管していましたので箱にはテープ跡、汚れがあり箱は劣化しています。中は一度も出していませんが今回、確認しヒビもなく綺麗な状態です。 梱包資材はリサイクル品を使用する場合もございますので、ご了承願います。
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