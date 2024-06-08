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新品未使用　ノリタケ　サラダボール
商品番号 U16370743399
商品名

新品未使用　ノリタケ　サラダボール
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···サラダボウルカラー···ホワイトブルーソレンティーノ　　サラダボールサイズ　　直径　20.5㎝　　　　　高さ　8㎝箱に入れたまま長期保管していましたので箱にはテープ跡、汚れがあり箱は劣化しています。中は一度も出していませんが今回、確認しヒビもなく綺麗な状態です。　梱包資材はリサイクル品を使用する場合もございますので、ご了承願います。
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